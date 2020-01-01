جاتوزو: الفوز على يوفنتوس لم ينسيني هزيمة فيرونتينا

يبدو أن الهزيمة من فيرونتينا تركت أثر في نفس جاتوزو

قال جينارو جاتوزو مدرب فريق نابولي الإيطالي، إنه سعيد للغاية للفوز على بطل الدوري الأيطالي يوفنتوس.

وكان نابولي قد فاز يوم أمس الأحد على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو معقل نابولي.

وأضاف جاتوزو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "سأذهب إلى منزلي وأنا لا أزال أفكر في الهزيمة أمام فيرونتينا، بالرغم من الفوز على يوفنتوس".

وتابع: "لقد هزمنا فريقين كبيرين في أسبوع لكن مازال لدينا الكثير من العمل لنعود كما كنا في الموسم الماضي وقبل الماضي".

وأردف: " أهنئ لاعبي فريقي على العمل الذي قدموه طوال الأسبوع الماضي و لكن علينا أن نطوي الصفحة، يجب أن نركز على نابولي 24 ساعة كل يوم.

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واختتم: "الاستحواذ على الكرة لدينا في مباراة أمس لم يكن في أحسن أحواله، ولكن كنا حائط صد جيد للعرضيات والتسديدات".

يذكر أن نابولي رفع رصيده بعد الفوز إلى 27 نقطة في المركز العاشر بالتساوي مع بولونيا وتورينو.