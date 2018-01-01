ثنائية سسكا تُعيد ذكرى دورتموند مع ريال مدريد

شوط أول سيء للنادي الإسباني تلقى خلاله هدفين من ضيفه الروسي سسكا موسكو

ثنائية صادمة هزت شباك ريال مدريد عن طريق سسكا موسكو، في الشوط الأول من مواجهتهما بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول جاء عن طريق فيدور تشالوف في الدقيقة 37، بينما جاء الثاني لجيورجي تشينيكوف بالدقيقة 43.

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ويعتبر بذلك سسكا هو أفول فريق يسجل أكثر من هدفين في شباك ريال بدور المجموعات منذ 2012.

وكانت المرة السابقة على يد بوروسيا دورتموند الألماني في نفس المرحلة.

12 - Real Madrid have won none of their previous 12 #ChampionsLeague games in which they've been losing by 2+ goals at half-time (D2 L10). Errand. #RMASCKA — OptaJoe (@OptaJoe) December 12, 2018

المباراة لم تنته بعد ولكن هذا التأخر يحمل فألاً سيئاً على النادي الإسباني بالرجوع لمشاركاته السابق.

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ريال لم يفز بأي مباراة في آخر 12 مواجهة لعبها بدوري أبطال أوروبا وهو متأخر بنفس النتيجة قبل بداية الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن النتيجة لن تؤثر على تأهل ريال لدور الـ16، حيث لازال في الصدارة بـ12 نقطة.