ثلاثي هجومي على رادار برشلونة لتعويض ديمبيلي وسواريز

برشلونة يستقر على لاعبين لاستكمال بقية الموسم معهما بعد إصابة سواريز وديمبيلي

بدأت إدارة برشلونة، رحلة البحث عن بديل لعثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة أخرى ستبعده عن الملاعب فترة طويلة خلال الموسم الجاري.

الاتحاد الإسباني يُعطي الحق للأندية في أن تقوم باستبدال أي لاعب لديه إصابة طويلة ستبعده لمدة لا تقل عن 5 أشهر عن الملاعب، وفي ظل إصابة الثنائي سواريز وديمبيلي، يمكن لبرشلونة ضم مهاجمًا واستبعاد أحدهما من القائمة.

وتفكر إدارة برشلونة، في التعاقد مع لاعب من الدوري الإسباني لاستمرار ما تبقى من الموسم معه، بينما ستعمل على تدعيم هجوم الفريق بشكل كبير، الصيف المقبل.

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وظهر العجز الواضح لبرشلونة، خلال الفترة الماضية، بسبب الغيابات في الشق الهجومي، والتي كان آخرها في مباراة أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك بالأمس، عندما خسر الفريق بهدف نظيف.

ويليان جوزيه لاعب ريال سوسيداد، ضمن أهداف البلوجرانا خلال الفترة القادمة، ولكن ما يعيق الصفقة هو قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 70 مليون يورو.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، منذ يناير الماضي ولكن لم يصل الطرفين إلى اتفاق لتفشل الصفقة.

لاعب آخر دخل على رادار إدارة برشلونة، وهو لوكاس بيريز لاعب ألافيس والذي يعد أفضل الحلول، نظراً لشرط الجزائي المنخفض في عقده والبالغ 20 مليون يورو.

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ووفقاً لصحيفة سبورت، فإن إدارة برشلونة، قد تفكر في استعادة لاعبها السابق آداما تراوري، الذي يلعب في صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية

ولكن برشلونة، سيواجه صعوبة في التعاقد مع تراوري، بعد المستويات التي يقدمها في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي مع فريقه، خاصة إذا تأهل الذئاب الموسم القادم لبطولة أوروبية جديدة.