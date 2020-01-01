بارتوميو بعد توديع الكأس: لدينا الطموح وسنحقق النجاحات

بارتوميو يجدد الرهان على برشلونة بعد خسارة بيلباو في كأس ملك إسبانيا

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن الطموح الموجود لدى الجميع داخل الفريق هو الذي سيقود نحو تحقيق النجاحات.

وكان برشلونة قد ودع كأس ملك إسبانيا مساء أمس عقب خسارته أمام أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شيء ليواصل نتائجه السلبية مؤخرًا.

وفي وقت يمر فيه برشلونة بمرحلة من التخبطات الإدارية وملامح أزمة ما بين المدير الرياضي إيريك أبيدال وقائد ونجم الفريق ليونيل ميسي، يصر بارتوميو على الحديث بإيجابية.

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وقال رئيس النادي الكتالوني إنه على الرغم من الخسارة من بيلباو والخروج من كأس ملك إسبانيا مبكرًا إلا أن الأمور تبدو مطمئنة وإيجابية.

وأضاف: "في كرة القدم يحدث هذا، ولكن المهم عدم الوقوف عنده وأن ننظر للمستقبل ونتعلم من الأخطاء حتى لا تتكرر مرة أخرى"

وتابع: "لقد أظهر اللاعبين الروح والرغبة في الانتصار وهذا هو المهم، لقد كانت لدينا العديد من الفرص ووصلنا إلى المرمى في العديد من المرات ولكننا لم ننجح في النهاية"

وأردف: "لدينا الآن الدوري ودوري أبطال أوروبا، علينا فقط الظهور بنفس الشكل واللعب بنفس الأداء والطموحات، وبعد ذلك البطولات ستأتي بكل تأكيد"

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد، كما سيلاقي نابولي في ثمن نهائي دوري الأبطال.