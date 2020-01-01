ما هي ثروة الأمير محمد بن سلمان؟ وهل استبدل مانشستر يونايتد بنيوكاسل؟

قام بن سلمان بالعديد من التغييرات الإيجابية في الوسط السعودي

شهدت الفترة الماضية حالة غموض وتكهنات كبيرة بشأن مستقبل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد ربط العديد من التقارير رغبة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء النادي خلال الفترة المُقبلة.

صحيفة "ذا صن" مطلع يناير الماضي نشرت بحسب مصادرها تقارير أكدت رغبة سمو ولي العهد – حفظه الله – في الحصول على أسهم الشياطين الحمر من ملاك النادي.

وقالت الصحيفة أن بن سلمان كان على استعداد لتقديم عرضًا للاستحواذ على الفريق الإنجليزي مُقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار)، بهدف أن يصبح مالك النادي الذي يُنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول موسم 2019\20202.

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التوقعات قالت أن ولي العهد السعودي يرغب في أن يكون منافسًا في نفس الدوري مع منصور آل زايد مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي.

هذه التقارير جعلت وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، ينفي رغبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وغرد الشبانة حينها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "الأنباء التي زعمت رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على مانشستر يونايتد عارية عن الصحة تمامًا".

وأضاف: "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية"، مشيرًا إلى أن الصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة.

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لكن وبعد عدة أشهر أعلن الصحافة الإنجليزية بل والعالمية أن الصندوق السيادي السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان اقترب من الاستحواذ على 80% من أسهم نيوكاسل، وأن مايك آشلي قد باع الفريق بالفعل.

من هو الأمير محمد بن سلمان؟

الاسم الكامل هو محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد الحالي للسعودية، وهو نجل ملك السعودية الحالي سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويشغل منصبه الحالي منذ عام 2017، والذي جاء فيه بدلاً من سمو الأمير محمد بن نايف بموجب مرسوم ملكي.

وقام بن سلمان بالعديد من التغييرات الإيجابية في الوسط السعودي، بداية من السماح للمرأة بقيادة السيارات، وكذلك حضورها المباريات، وأخيرًا تواجد المسارح وقاعات السينما.

هل يمتلك محمد بن سلمان أندية كرة قدم؟

بحسب التقارير فإن سمو ولي العهد السعودي لا يمتلك حاليًا أي نادي كرة قدم في العالم، لكن بطولة الدوري السعودي للمحترفين تحمل أسمه منذ الموسم الماضي 2018-2019.

كما ظهر الأمير محمد بن سلمان في مباراة افتتاح مباراة كأس العالم 2018 والتي جمعت بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والمنتخب الروسي، وحضر حفل افتتاح البطولة بجوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

ولكن لا يُمكن إغفال وجود عبدالله بن مساعد أحد أفراد عائلة آل سعود على رأس ملاك نادي شيفيلد يونايتد، والذي يُنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

كم تبلغ ثروة محمد بن سلمان؟

بحسب التقارير والأرقام فإن ثروة الأمير محمد بن سلمان تُقدر بما يقرب 3 مليارات دولار (2.3 مليار جنيه إسترليني)، أغلبها من تجارة النفط.

ويبقى سمو ولي العهد واحدًا من أسرة آل سعود التي تصل قيمة ثروتها إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار (1 تريليون جنيه إسترليني).

هل يشتري محمد بن سلمان نيوكاسل بدلاً من مانشستر يونايتد؟

بعد أن انتهت قصة شراء محمد بن سلمان مانشستر يونايتد بأشهر، تواترت الأخبار بأن صندوق الاستثمار العام السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يحاول شراء نيوكاسل من مايك أشلي..

وقد أفيد أن خطط الاستحواذ ستشهد استثمار صندوق الثروة السعودي في 80٪ من أسهم النادي، وسيتم تقسيم الـ 20٪ المتبقية بين أماندا ستافيلي وبي سي بي كابيتال بارتنرز (10٪) ورجال الأعمال البريطانيين، الأخوين روبن (10٪).

صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية يستثمر في مشاريع مختلفة حول العالم. شركة بي سي بي كابيتال، أما بارتنرز هي شركة رأس مال استثماري، فيما يعمل الأخوين روبن - ديفيد وسيمون - بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري.

إذا أغلقت صفقة بيع نادي نيوكاسل ، فإن ياسر الرميان سيصبح رئيسًا للنادي، وفقًا لصحيفة إيفنينج كرونيكل، ويمتلك الرئيس المحتمل أسهم في أرامكو السعودية وأوبر وسيبانك ، وسيشاركه في الإدارة ستافيلي.