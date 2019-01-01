ولي العهد السعودي يوجه بتأمين 4 طائرات لمؤازرة الهلال في اليابان

4 طائرات تتوجه نحو اليابان، لدعم الهلال السعودي أمام أوراوا ريد

وجه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أمرًا بتأمين 4 طائرات، من أجل نقطل الجماهير من السعودية إلى اليابان، لدعم فريق نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه فريق أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما 2002 باليابان.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن توجيه الأمير محمد بن سلمان، بتأمين 4 طائرات، لنقل الجمهور المساند لفريق الهلال، في مباراة أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا، يعلن خلاله توجيه ولي العهد، بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان.

وجاء هذا التوجيه من الأمير محمد بن سلمان، دعمًا منه للهلال ممثل الكرة السعودية، وتحفيزًا للاعبيه، من أجل حسم اللقب لصلحه، بتواجد جماهيره حوله في هذه المباراة المهمة.

ورفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة، بالغ الشكر والتقدير والامتنان باسمع واسم كل الرياضيين، لمقام سمو ولي العهد، على هذا الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة السعودية على كافة المستويات والأصعدة.

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الفيصل قال: "نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي، لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة حفاقًا في المحافل الدولية في كافة المجالات والأصعدة، ولاسيما الرياضية منها".

وتمنى رئيس هيئة الرياضة لتوفيق والنجاح لفريق نادي الهلال، في تحقيق هذا المنجز القاري الكير، لعكس التطور الذي تشهده رياضة المملكة في الآونة الأخيرة، على كافة المستويات.

الهلال حقق الفوز على أوراوا ذهابًا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، ليحتاج إلى الخروج من مباراة العودة بالتعادل من أجل التتويج باللقب.