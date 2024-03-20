تييري هنري يرد على طلب كريم بنزيما للظهور في باريس!

"علينا دفع ثمن التتويج"

ترك تييري هنري، مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي، الباب مفتوحًا أمام التكهنات بشان إمكانية ضم كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة إلى الديوك في أولمبياد باريس 2024.

وأقيمت اليوم الأربعاء، مراسم سحب قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب الفرنسي على رأس المجموعة الأولى، مع منتخبات الولايات المتحدة، نيوزيلندا و(الفائز من بين صاحب المركز الرابع في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وغينيا).

وقال هنري في تصريحات نقلتها شبكة راديو "مونت كارلو": "رغبة كريم بنزيما في المشاركة بالأولمبياد؟ لن أتحدث عن اللاعبين، كل شيء ممكن والاختيارات مفتوحة أمامي".

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وأضاف: "نعلم ما يتعين علينا الاستعداد له. لدينا مباراة ودية ضد الولايات المتحدة يوم الإثنين. وبعد ذلك سنلتقي في الأولمبياد. سنحاول الذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

وتابع هنري: "لن نواجه فرقًا من قارتنا، لا شيء سهل، هدفنا بالطبع هو احتلال المركز الأول في المجموعة. عندما نرى جودة الفرق التي تشكل المجموعات الأخرى، فإننا نعد بأن تكون دورة أولمبية صعبة للغاية ولكن هذا هو ثمن التتويج".

وأردف: "كنا نعرف أن ألمانيا وإسبانيا سيبتعدان عنا. لكن دعونا نأمل أن نجدهم في مرتبة متأخرة قليلًا في المنافسة، فهذا يعني أننا سنذهب بعيدًا بما فيه الكفاية".

وختم هنري: "هدفنا نحن ومنتخب السيدات هو تحقيق ميدالية لفرنسا، وإذا كنا نستحق الذهاب لتحقيق شيء آخر، فسنرى. لن يكون الأمر سهلاً خصوصًا أننا نقع تحت ضغوط كثيرة لأننا الدولة المنظمة".