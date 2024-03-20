أولمبياد باريس 2024 | قرعة كرة القدم .. مصر والمغرب في مواجهة عملاقين عالميين

نتائج قرعة أولمبياد باريس 2024..

أجريت مساء اليوم الأربعاء، قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، الصيف المقبل.

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منتخبان عربيان ضمنا المشاركة بشكل رسمي، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية - حتى الآن -؛ هما المغرب ومصر.

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وسيتحدد خلال الأيام القادمة، ممثلي قارة آسيا؛ حيث سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة، بدورة الألعاب الأولمبية، بينما يخوض "الرابع"، مباراة فاصلة أمام غينيا.

وأسفرت قرعة الأولمبياد، التي أجريت اليوم؛ عن تواجد منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من الأرجنتين وأوكرانيا، بينما جاءت مصر في المجموعة الثالثة، مع إسبانيا والدومينيكان.

وفيما يلي.. نتائج قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية كاملة

* المجموعة الأولى: فرنسا - الولايات المتحدة - نيوزيلاندا - (الفائز من صاحب المركز الرابع في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وغينيا).

* المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - صاحب المركز الثالث في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

* المجموعة الثالثة: إسبانيا - مصر - الدومينيكان - وصف كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

* المجموعة الرابعة: باراجواي - مالي - إسرائيل - بطل كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية، لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"؛ حيث يستعد حاليًا للمنافسة في بطولة كأس آمم آسيا تحت 23 سنة، والتي تنطلق الشهر القادم.