تين هاج يكشف كواليس محادثته مع رونالدو في 2019

قام إريك تين هاج المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، بقطع الشك تمامًا حول موقفه من العمل مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويدخل رونالدو في العام الأخير من عقده مع الشياطين الحمر، وسط حالة من عدم وضوح الرؤية بخصوص الفريق الذي سيلعب به الموسم القادم.

وانتشرت بعض الأنباء حول رغبة اللاعب في الرحيل إلى فريق آخر، بسبب الحالة المتواضعة التي ظهر بها يونايتد وعدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه تحدث تين هاج عن موقفه من بقاء رونالدو، واستعاد ذكريات حواره معه خلال مواجهة أياكس أمستردام مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

وقال المدرب الهولندي في تصريحات للقناة الرسمية لأياكس على موقع "يوتيوب":"كانت محادثة ممتعة مع رونالدو، وأعتقد أنه كان معجبًا بالطريقة التي لعبنا بها وقتها".

وأضاف:"إنه فائز حقيقي ولاعب رائع، لا أطيق الانتظار من أجل العمل معه في مانشستر يونايتد".

ويأتي حديث تين هاج ليؤكد الإعجاب المتبادل بينه وبين رونالدو، الذي خرج مؤخرًا ليؤكد تحمسه تجاه العمل مع صاحب الـ52 سنة.

يذكر أن رونالدو سجل 24 هدفًا وصنع 3 في 39 مباراة خاضها مع الشياطين الحمر بكل البطولات هذا الموسم.

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