تين كات: هزمنا الثاني والثالث، حان وقت الشارقة

مدرب الوحدة يُعلن التحدي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفع هينك تين كات المدير الفني للوحدة الإماراتي راية التحدي في وجه منافسه القادم في دوري الخليج العربي "الشارقة"، بتأكيده أنه حان وقت الفوز عليه.

ويلتقي الشارقة مع الوحدة مساء الأربعاء القادم لحساب الجولة الـ25 وقبل الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي، ويدخل الملك اللقاء بهدف الفوز للاقتراب من حسم لقب الدوري لصالحه، خاصة بعد تعثره مؤخرًا وتقلص الفارق مع مطارده شباب الأهلي إلى 3 نقاط فقط.

فيما أوضح تين كات أن الوحدة يدخل اللقاء بهدف الفوز لضمان إنهاء الموسم في المركز الثالث والتأهل مباشرة لدوري أبطال آسيا، إذ قال حسب موقع كووورة "لنكون الأفضل، علينا التغلب على الجميع، وتغلبنا بالفعل على صاحبي المركزين الثاني والثالث، وحان الوقت لنتغلب على المتصدر. الفريق في حالة جيدة واللاعبون جاهزون".

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أضاف "نريد الوصول للمركز الثالث، ولذا علينا الفوز في المباراتين المتبقيتين في الدوري، وهذا ما سنفعله، ونعلم أن الأمور كلها ليست بأيدينا فقط، لكننا سنفعل ما بوسعنا للفوز بالمباراتين، ونرى ما سيحدث في النهاية".

"المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، إذ نسعى نحن لتحقيق المركز الثالث من أجل التأهل المباشر لدوري الأبطال، فيما يريد الشارقة الفوز من أجل تحقيق لقب بطولة الدوري".

"الضغوط تقع على الشارقة بشكل أكبر، وتحيط به من كل جانب، بعكس الضغوط الموجودة لدينا. نحن من نضع الضغوط على أنفسنا، لأننا نريد الوصول للمركز الثالث".

أتم المدرب الهولندي مؤكدًا أن فريقه يعيش حالة فنية ممتازة حاليًا سواء في البطولة المحلية أو القارية، وأنه قادر على هزيمة أي فريق سواء داخل أو خارج ملعبه، وأن حقيقة أنه الفريق الأفضل من حيث النتائج في الدور الثاني من الدوري تؤكد هذا.