مدرب الظفرة: الجزيرة فريق يستحق المنافسة على اللقب

الظفرة سيُواجه الجزيرة في المباراة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة بفريق الجزيرة منافسه في الجولة القادمة من دوري الخليج العربي الإماراتي، مؤكدًا أنه يستحق المنافسة على اللقب.

ويتصدر الشارقة دوري الخليج العربي بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي، فيما يتواجد الجزيرة في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن المتصدر قبل جولتين من النهاية.

وسيلتقي الجزيرة مع الظفرة في الجولة الـ25 وقبل الأخيرة من البطولة على ملعبه محمد بن زايد مساء الأربعاء القادم.

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وقد تحدث المدرب رازوفيتش في المؤتمر الصحفي قائلًا "ندخل المباراة للتأكيد على أن الهزيمة أمام دبا الفجيرة كانت عابرة، نعاني ظروفًا صعبة بسبب الغيابات، نفقد لاعبًا جديدًا كل مباراة ونلعب أمام الجزيرة دون مهاجمينا الأساسيين".

أضاف حول منافسه "الجزيرة فريق متكامل ولديه نجوم في مركز، هو فريق يستحق المنافسة على لقب الدوري، لكننا مع هذا لن نتنازل عن نقاط المباراة".

أتم المدرب الصربي مؤكدًا أنهم سيُقاتلون في الملعب بهدف تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة والغيابات.