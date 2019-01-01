تيمو فيرنر هو الهدف الأول لفرانك لامبارد في يناير

المدرب مؤمن بقدراته..

بات تيمو فيرنر، لاعب ريد بول لايبزيج، هو الهدف الأول بالنسبة لفرانك لامبارد من أجل ضمه إلى فريقه تشيلسي إبان فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيرنر يُعد واحدًا من أبرز المهاجمين في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وقد سجل هذا الموسم 17 هدفًا في الدوري الألماني ليحظى بوصافة الهدافين خلف روبيرت ليفاندوفسكي.

تشيلسي أصبح بمقدوره أن يُجري التعاقدات في الشتاء بعدما كسب الاستئناف ضد قرار الفيفا بحظر الانتقالات ضده، وفيرنر هو الهدف الأهم بالنسبة للامبارد حاليًا.

التقارير من الصحافة الإنجليزية قالت أن البلوز يُجهز 150 مليون جنيه استرليني من أجل الدعم في يناير، ويتصدر فيرنر القائمة المرجوة للامبارد، ولا يتوقع أن يُكلف النادي اللندني الكثير.

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في الوقت نفسه، فإن قيمة فيرنر بالنسبة للامبارد تنبع من أنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز وبنفس الفاعلية، وذلك حسبما قال اللاعب نفسه عندما ذكر فضل مدربه الحالي يوليان ناجلسمان عليه.

أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي للايبزيج، أكد في أكثر من مناسبة أنه سيبذل قصارى جهده في سبيل الإبقاء على الدولي الألماني، حتى وإن بدا الأمر صعبًا بسبب الإغراءات المطروحة أمامه.

ويمتلك فيرنر عقدًا يمتد حتى 2023، ولكن بعد تجديده في أغسطس الماضي بات من الممكن أن يرحل نظير مبلغ زهيد كما أتى في الشرط الجزائي، ولكن تشيلسي ليس الوحيد المهتم به، فبايرن ميونخ أيضًا قد يسعى خلف لاعب شتوتجارت السابق.