تيفو الملاعب في فيفا 20: أنفيلد، كامب نو وأفضل العروض الجماهيرية باللعبة

في بعض الأحيان يتعين عليك أن تظهر كامل دعمك لفريقك في الأوقات التي يحتاج فيها إلى التشجيع من أجل تخطي بعض الظروف الصعبة، ولطالما تفننت الجماهير في ذلك

يناشد مدربو ولاعبو كرة القدم جمهورهم في كثير من الأحيان من أجل تقديم الدعم المناسب الذي هم بحاجة إليه في كثير من الأحيان، لذا غالباً ما يُطلق على المشجعين بأنهم الرجل الثاني عشر في الفريق، على الرغم أن الأشخاص الموجودين على أرض الملعب هم فقط من يملكون القدرة على التأثير بشكل مباشر ولكن للجمهور أسلوب خارق في التأثير إيجاباً على فريقهم وسلباً على خصومهم.

غالباً ما يتم وصف بعض الملاعب بأنها بيت الرعب أو كالقلعة الحصينة عندما يرفع المشجعون مستوى الصوت أثناء ترديد بعض الأناشيد الخاصة بأندية ما بعينها، بالإضافة إلى الهتاف بكل حماس وشغف ولا مانع من إنشاء بعض العروض الفنية من خلال عرض بعض الرسومات في المدرجات من أجل توجيه رسالة ما تعبر عن تلك الحقبة أو عن ذلك الجيل من اللاعبين.

في هذا التقرير، يلقي جول نظرة على إحدى الطرق الشائعة لإظهار الدعم للفريق في ما يعرف باسم تيفو كرة القدم.

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ما هو التيفو؟

التيفو هو الكلمة التي تستخدم لوصف العرض المرئي الملون والذي عادةً ما يكون مُصمماً من قبل جمهور كرة القدم ولكنه أيضاً ظاهرة شائعة في بعض الرياضات الأخرى مثل ركوب الدراجات وسباق السيارات، عادة ما تنطلق هذه العرض إما قبل بداية أو أثناء مجريات المباراة ولكنها قد توجد خارج الملاعب أيضاً.

في كثير من الحالات، يتم تخطيط العروض المرئية بعناية وغالباً ما يشكل كل مشجع فردي جزءاً من الفسيفساء من خلال ارتداء أو تثبيت لون معين.

ماذا يعني مصطلح تيفو؟

تعتبر تيفو كلمة إيطالية وهي تشير إلى مصطلح حمى التيفوس في إشارة إلى الهذيان الذي يعاني منه هؤلاء الذين يعانون منه، يُعرف المؤيدون الذين يشكلون التيفو باسم تيفوسي وهي الكلمة التي تعني بالإيطالية المصابين بالتهاب التيفوس ولكن بطبيعة الحال لا ينبغي أن تترجم حرفياً.

يمكن اعتبار اختيار الكلمة بتلك اللغة متعمداً، حيث يتم تصوير مشجعي كرة القدم في الغالب على أنهم في حالة جنون سعيدة عندما يسجل فريقهم هدفاً أو يفوز.

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أفضل عروض التيفو في أشهر ملاعب كرة القدم

توجد ظاهرة التيفو بشكل أكبر في إيطاليا ولكنها انتشرت في جميع أنحاء أوروبا، كما اعتنقتها الجماهير في قارة امريكا الشمالية أيضاً وأصبحت شائعة في أغلب مباريات الدوري الأمريكي، وفي ما يلي أمثلة لأبرز عروض التيفو في أشهر ملاعب كرة القدم.

ميلان - سان سيرو

يمتلك ميلان جمهوراً من الأكثر ثقافةً في الدوري الإيطالي وغالباً ما تتزين مدرجات سان سيرو بألوان الفريق قبل بداية كل مباراة، وتتضمن عروض التيفو الخاصة بهم عادةً إشارة إلى الشيطان الذي يعد هو تميمة النادي.

برشلونة - كامب نو

غالباً ما يتحول ملعب كامب نو إلى لوحة كبيرة من قبل مشجعي البلاوجرانا ولكن ذلك قبل المباريات الهامة فقط مثل الكلاسيكو أو بعض مواجهات دوري أبطال أوروبا، بدأت الشعارات السياسية في الظهور بشكل متكرر أكثر في السنوات الأخيرة حيث عبرت جماهير الفريق عن دعمها لحركة الاستقلال الكتالونية.

سيلتك - سيلتك بارك

قد لا تحظى كرة القدم الأسكتلندية بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة ولكن هذا لا يمنع أن جمهور سيلتك يظل من أميز المشجعين على الإطلاق في العالم، ودائماً ما يظهروا دعمهم الهائل للفريق من خلال التيفو، وقد كلفتهم حماستهم السياسية بعض المشاكل مع الاتحاد الأوروبي بسبب الشعارات السياسية العلنية التي ظهرت.

مع ذلك تم تتويجهم بجائزة أفضل المشجعين في العالم من قبل الفيفا في عام 2017.

بروسيا دورتموند - سيجنال إيدونا بارك

أصبح الجدار الأصفر الخاص بجماهير بوروسيا دورتموند معرضاً لمجموعة واسعة من تيفو المشجعين على مر السنين، ويفخر عشاق الدوري الألماني بقدرتهم على الفسيفساء الإبداعية التي لا تنسى والتي غالباً ما تحكي قصة ما أو توجه رسالة معينة.

ليفربول - أنفيلد

تعد مدرجات الكوب في ملعب أنفيلد واحدة من أشهر المدرجات على الإطلاق في العالم ودائماً ما يستغله جمهور ليفربول من أجل إثارة حماس الفريق بتشجيع منقطع النظير، وابتكر مشجعو الريدز بعض اللافتات على مر السنين للاحتفال بمجموعة واسعة من الإنجازات ولتخليد ذكرى هؤلاء الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي في هيلزبرة.

التيفو في فيفا 20

أدركت شركة إلكترونيك آرتس أهمية عروض التيفو في الإصدار الجديد من اللعبة وأصبحت علامة بارزة في فيفا 20، بالإضافة إلى كونه إدراج بارز في مجموعة متنوعة من الملاعب، أصبح بإمكان لاعبي فيفا 20 الحصول على التيفو بحسب الطلب وذلك في وضع Ultimate team.

بالإضافة إلى الملاعب المذكورة أعلاه، هناك أيضاً التيفو الخاص بأندية أخرى مثل باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، وأتلتيكو مدريد في معقله واندا ميتروبوليتانو وكذلك أتلانتا يونايتد على ملعب مرسيدس بنزن ويمكن مشاهدة بعض الأمثلة بوضوح في الفيديو الموضح أعلاه.