تصويت FIFA 20 | أليكساندر أرنولد أفضل ظهير أيمن في العالم

ظهير ليفربول يتوج موسمه الرائع بالفوز بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم ودخول التشكيل المثالي لفيفا 20

توّج ظهير ليفربول "ترينت أليكساندر أرنولد" موسمه الرائع مع ليفربول بالفوز بلقب "أفضل ظهير أيمن" في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 20.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 20، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها تير شتيجن، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن.

وفي الوقت الذي حصل فيه كاربخال على نسبة 41% من الأصوات، أي ما يقارب الـ2300 صوتًا، احتل الألماني جوشوا كيميش المركز الثاني بـ34% من الأصوات، ليتركا البقية خلفهم بفارق شاسع..

ظهير ريال مدريد داني كاربخال الذي تُوّج بالجائزة في الموسم الماضي احتل المركز الثالث ب15% من الأصوات.

أما المركز الرابع والخامس، فقد كان من نصيب لاعبي مانشستر سيتي كايل ووكر وجواو كانسيلو على التوالي، بنسب 6% و5%.

انتظرونا غدًا في تصويت مركز قلب الدفاع.