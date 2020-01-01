برشلونة يطالب نيمار بـ10 مليون يورو

معركة قضائية جديدة بين الطرفين

يواصل نادي برشلونة الإسباني، معركته القضائية ضد لاعبه السابق نيمار، حيث يريد الحصول على مبلغ 10 مليون يورو من المهاجم البرازيلي.

نيمار رحل عن برشلونة وانتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017، ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ، بعدما دفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو لضمه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن نيمار سيقف أمام برشلونة في المحكمة مرة أخرى، بسبب مبلغ 10 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد استرداد هذا المبلغ الإضافي الذي حصل عليه اللاعب خلال فترة تواجده في كامب نو.

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ويأتي ذلك بعدما انتهى النادي من فحص الإيرادات الداخلية حتى عام 2015، حيث تبين وجود بعض الأخطاء حول قيمة الضرائب والمكافآت التي حصل عليها نيمار.

وهو ما يجبر اللاعب على إعادة هذه الأموال، في حالة تقديم برشلونة المستندات اللازمة لإثبات صحة موقفه.

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ومن المتوقع أن تتسبب هذه الأزمة في إغلاق الباب تمامًا حول إمكانية عودة اللاعب للفريق الكتالوني مرة أخرى، وسط محاولات من باريس لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.