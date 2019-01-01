تير شتيجن يرفض الخضوع لعملية جراحية

ويقترح على الطاقم الطبي موعد آخر

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن خطة الحارس تير شتيجن للتغلب على إصابته في أوتار الركبة اليمنى، التي ألمت به أمس الإثنين.

وأعلن موقع النادي الرسمي خروج حامي عرينه الألماني من حسابات المدرب فالفيردي لمدة غير محددة، لإمكانية خضوعه لعملية جراحية.

لكن صحيفة "آس"، علمت من مصادرها الخاصة أن الحارس البالغ من العمر 28 عامًا، يرفض فكرة الخضوع لعملية جراحية في هذا التوقيت بالذات.

وقال المصدر، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحارس لهذه الإصابة بالتحديد، مع ذلك يُصر على التعافي بالعلاج الطبيعي، وذلك لتفادي الابتعاد عن الملاعب لمدة لن تقل بأي حال عن شهرين ونصف.

ويعرف الدولي الألماني أن خضوعه لعملية جراحية الآن، لن يبعده فقط عن أهم مباريات الفريق في المرحلة القادمة، بل سيقلص فرصه في تحقيق رغبته بحماية عرين منتخب بلاده في اليورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقيت المثالي بالنسبة لشتيجن للخضوع للعملية الجراحية، بعد انتهاء الموسم الجاري، ليقتصر غيابه على بداية الموسم الجديد فقط.

وفي الختام، أكد التقرير أنه ظهوره في مباراة إسبانيول القادمة في الليجا، تبدو شبه مستحيلة، ونفس الأمر بالنسبة لمشاركته في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظامه الجديد، في إشارة واضحة إلى أنه قد يعود للملاعب بعد العودة من السعودية، حال أصر على موقفه بعدم الخضوع للجراحة.