بواتينج: كرة القدم لا تعترف بالولاء والشباب توقفوا عن التطور

كيفين برينس بواتينج نجم منتخب غانا ولاعب برشلونة السابق يؤكد أن كرة القدم تغيرت بشكل واضح عن الماضي.

أعرب اللاعب الغاني كيفين برينس بواتينج مهاجم برشلونة السابق عن انزعاجه من التغييرات التي طرأت على كرة القدم في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بواتينج خلال حوار له مع صحيفة "آس" وأكد خلاله أن كرة القدم لا تعترف بالولاء في الوقت الحالي.

وقال بواتينج: "كرة القدم مجرد صناعة ونجومها عبارة عن أرقام لو استسلمت سيتم استبدالك الأمر بتلك البساطة لا يوجد ولاء، والأمر حزين".

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وأضاف: "سيكون من المذهل أن يكون هناك استطلاع رأي لنرى من يجب أن يتدرب ومن يجب أن يلعب المباريات، كرة القدم هي وظيفة المحترفين فقط والضغط فيها كبير للغاية وتسبب الاكتئاب، بعض الأحيان كنت أستمتع باللعب لكن في الكثير من الوقت لم أفعل".

وأكمل: "النجوم الشباب يشترون السيارات الفارهة وهم في عمر الـ 19 عامًا وفي بعض الأحيان يرفضون التطور بسبب شعورهم أن موهبتهم كبيرة للغاية".

وأنهى تصريحاته: "لا يتدربون بشكل كافي ويفكرون في البلايستشين وانستجرام أكثر، كرة القدم تغيرت كما تغير المجتمع حتى هؤلاء منهم الذين يصلون للتدريبات مبكرًا يكونوا أول من يرحل".

جدير بالذكر أن بواتينج كان قد لعب في النصف الثاني من الموسم الماضي لصالح برشلونة وظهر في أربع مباريات دون أن يترك بصمة حقيقة رفقة البلوجرانا.