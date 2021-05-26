تير شتيجن يحدد مصيره في برشلونة بنفسه رغم أخبار الرحيل!

الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن يحدد موقفه من فكرة الرحيل عن صفوف برشلونة بعد انتشارها مؤخرًا.

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن نجم برشلونة قد حدد مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النجم الألماني لديه رؤية واضحة لمستقبله في برشلونة.

ما هو قرار تير شتيجن بشأن مستقبله في برشلونة؟

الحارس يرفض فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني لأي فريق في الفترة المقبلة، ويرى أن مستقبله سيكون في صفوف برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن تجديد شتيجن لعقده مع برشلونة لمدة خمسة أعوام في أكتوبر الماضي كان خير دليل على نيته بالبقاء.

لماذا تحدثت تقارير عن رحيل شتيجن؟

في الساعات الماضية خرجت تقارير عديدة عن رحيل الحارس الألماني عن صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

أبرز تلك التقارير أكد بيع شتيجن لضم جيانلويجي دوناروما بشكل مجاني وتوفير بعض الأموال لتحسين الوضع المالي في الفريق.

وذكرت تقارير أخرى أن اللاعب قد يدخل في صفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند سعيًا للحصول على خدمات اللاعب إرلينج هالاند.

كيف أنهى تير شتيجن الموسم؟

يذكر أن تير شتيجن كان قد تلقى الكثير من الانتقادات هذا الموسم على مستواه في صفوف برشلونة، بعد التراجع الواضح فيه.

جدير بالذكر أن الحارس الألماني أعلن بنهاية الموسم عن خضوعه لعملية جراحية ستبعده عن بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام خلال أيام.

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