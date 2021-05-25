رسميًا .. اليويفا يبدأ اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب السوبر ليج

تصعيد خطير ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس..

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بصفتها الأندية الوحيدة التي لم تنسحب حتى الآن من دوري السوبر الأوروبي.

بينما في وقت سابق، تم حل مسألة الأندية الأخرى التي شاركت في السوبر ليج ثم انسحبت، وذلك من خلال عقوبات بسيطة دون وصول إلى الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن خلال بيان اليويفا، تم تأكيد انسحاب 9 أندية من دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي ولكن سيتم معاقبتهم بحجب 5% من العوائد المالية الخاصة بهم فيما يتعلق بالمسابقات الأوروبية لمدة موسم واحد فقط.

أيضًا سيتم إجبار كل نادٍ من الأندية التسعة على التبرع بمبلغ 15 مليون يورو للمبادرات الشعبية وأي محاولة أخرى للانفصال من الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى غرامة قدرها 100 مليون يورو.

أما بخصوص ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، فقد قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي: "عقب التحقيق الذي أجراه مفتشو الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والتأديب فيما يتعلق بمشروع السوبر ليج، تم فتح إجراءات تأديبية ضد نادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس".

وأضاف البيان: "الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة تأتي بسبب مشاركتهم في انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال المشاركة في بطولة خارجة عن تنظيمه".

الجميع أعلن انسحابه من البطولة عدا ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، وهم من ستنطبق عليهم العقوبات الأكبر بعد إحالة مواقفهم للهيئات التأديبية المختصة، في عقوبات قد تصل للاستبعاد من دوري الأبطال.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبات كبيرة في حق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها منذ إعلان الأندية المؤسسة موقفها، ولكن لم يحدث شيء بشكل رسمي قبل اليوم.