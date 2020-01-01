تير شتيجن: أحاول الحصول على أكبر استفادة من البقاء في المنزل

تير شتيجن يواصل العمل على قوته البدنية بالرغم من بقائه في المنزل

كشف مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، أنه يسعى للاستفادة من البقاء في المنزل بأفضل الطرق، أثناء فترة الحجر الصحي.

ويتواجد شتيجن في منزله، منذ تعليق النشاط الكروي في إسبانيا، وإغلاق التدريبات الجماعية بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وقال تير شتيجن في حواره مع صحيفة bild الألمانية: "بصفتنا رياضيين، من واجبنا مواصلة العمل على قوتنا البدنية، انا مشغول طيلة اليوم أحاول إخراج أفضل ما لدي".

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وعن تعليمات برشلونة للاعبين خلال فترة الحجر الصحي، قال الحارس الألماني: "نحصل على معلومات من النادي، ويتم تعديل خطتنا البدنية باستمرار".

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وعن وقته في المنزل قال: "أنا وزوجتي وطفلي في المنزل فقط، ونريد الاستفادة من البقاء في المنزل على أفضل وجه، زوجتي تقوم بإنهاء مشاريعها الخاصة وأنا أقوم بالتدريبات والتحديات الموجودة على الانترنت".

وفي نهاية حديثه، طلب تير شتيجن من الجميع الالتزام بالإرشادات وعدم مغادرة منازلهم في الوقت الحالي.