برشلونة: نحاول تقليل الأضرار الاقتصادية.. ابقوا في المنزل

ماذا قال برشلونة بعد تطبيق حظر التجول

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا حول الموقف الجاري في النادي الكتالوني بعد انتشار فيروس كورونا في المملكة.

الدوري الإسباني قد يعود في نهاية أبريل المقبل أو في مايو على أن يتم إنهاء البطولة في يوليو.

وقال برشلونة في بيان رسمي إنّ النادي وضع كل إمكانياته في يد السلطات لأجل تطبيق حظر التجول ومرعاة معايير السلامة والأمان لجميع المواطنين في كتالونيا.

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وأكد أنّ النادي اجتمع صباح اليوم، الجمعة، عبر الإنترنت لدراسة الأوضاع الاقتصادية ومحاولة تخفيف الأضرار التي قد تقع على النادي بسبب التوقف لأقصى درجة ممكنة.

برشلونة أكد تواصله مع عدد من الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتحديد موقف استمرار المنافسات، كما ثمّن قرار يويفا بتأجيل يورو إلى عام 2021 وكذلك الكونميبول لتأجيل كوبا أمريكا.

وأنهى النادي البيان مطالبًا من الجميع الحذر والبقاء في المنزل وعدم الاختلاط بالآخرين تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وتفاقم خطورته.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تصدر الدوري الإسباني بعد 27 جولة وحتى وقت إيقاف الليجا.