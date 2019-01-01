تيتي: أتفهم غضب الجمهور وراضي عن حكم الفيديو

تعادل سلبي للسامبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى تيتي، مدرب البرازيل، تفهمه، لصافرات الاستهجان وغضب الجمهور من أداء الفريق بعد التعادل السلبي مع فنزويلا، كما دافع عن تقنية حكم الفيديو.

ونجحت فنزويلا بالخروج بنقطة التعادل فجر الأربعاء في مباراة شهدت إلغاء هدفين للبرازيل وعدم احتساب ركلة جزاء بعد رجوع الحكم للفيديو.

وقال تيتي بالمؤتمر الصحفي: "حكم الفيديو كان عادلاً وأنا راض عن الأداء، لو كنت مدرب الخصم كنت سأكون سعيداً بما حدث".

وواصل: "أتفهم صافرات الاستهجان، الجمهور يريد الأهداف، اللاعبون يجب أن يتحملوا الضغط، لاعب بحجم فيرناندينيو متواجد في تشكيلة العام بالبريميرليج يجب أن يملك الخصائص للتعامل مع الأمر".

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برأيك من اللاعب الذي يواجه ضغوطات كبيرة خلال كوبا أمريكا لإثبات ذاته مع منتخبه؟ 🤔 pic.twitter.com/E8lf8mEHtz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

واستمر: "أنا قلق نعم، يجب أن نعرف كيف نتعامل مع الخصم، لا فائدة من تغيير أسلوب اللعب، قلت للاعبين في الشوط الثاني استمروا في التمرير ومهاجمة المساحات، يجب أن نتعلم اللعب تحت الضغط".

وأجاب تيتي ساخراً حول الانتقادات للتغييرات: "لا أملك المعرفة، لست بالشخص الذي يخرج مدافع ويشرك لاعب وسط، أنا ضعيف بتلك الأمور، ولا أتوقع السحر من اللاعبين عند دخولهم".

البرازيل ستختتم مبارياتها مع بيرو في الجولة الثالثة، وستبحث عن الانتصار للحصول على صدارة المجموعة وتفادي الحسابات.