كوبا أمريكا| تفنية الفيديو تحرم البرازيل من هدفين وتكلفه التعادل السلبي

تعادل مفاجئ للسليساو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الفنزويلي بلا أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لكوبا أمريكا.

البداية أتت في الدقيقة 17 بتسديدة من ريتشارليسون تصدى لها الحارس بسهولة في منتصف المرمى، في شوط أول لم يشهد الكثير من المحاولات.

ومع بداية الشوط الثاني حل جابرييل جيسوس بدلاً من ريتشارليسون، ليطالب اللاعبون لاحقاً بركلة جزاء رفضها الحكم، ثم عاد للفيديو وأكد رفضه لها.

وفي الدقيقة 57 ترك كاسيميرو موقعه لفيرناندينيو، وأخيراً في الدقيقة 60 سجل جيسوس أول الأهداف، قبل أن يلغيه الحكم بتقنية الفيديو مرة أخرى بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 72 ترك ديفيد نيريس موقعه لصالح إيفرتون، فيما عاد السليساو مسجلاً الهدف الأول مرة أخرى في الدقيقة 87 بواسطة فيليبي كوتينيو، قبل أن يلغيه الحكم مرة ثانية.

استمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لمدة 10 دقائق، لتنتهي المباراة بالتعادل ويرفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بيرو، فيما يحتل فنزويلا المركز الثالث بنقطتين، وأخيراً يأتي بوليفيا بلا نقاط.