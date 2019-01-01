ريفالدو: باكيتا لا يستحق القميص رقم 10 في البرازيل

هجوم عنيف من ريفالدو على باكيتا ومدرب المنتخب البرازيلي

شن أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو، هجوماً عنيفاً على لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان الإيطالي.

باكيتا ظهر في خسارة البرازيل الودية أمام الأرجنتين أمس الجمعة بهدف دون رد، مرتدياً القميص رقم 10 مع السيليساو.

وقال ريفالدو على حسابه بموقع "إنستجرام":"شاهدت مواجهة السوبر كلاسيكو أمس ورأيت باكيتا يرتدي رقم 10".

وأضاف:"هذا الرقم يحظى باحترام كبير على مستوى العالم، ولا يجب منحه للاعب بديل يدخل المباراة في الشوط الثاني".

وتابع:"ما حدث يمثل عدم احترام للرقم وقيمته حيث ارتداه العديد من الأساطير مثل كاكا، بيليه، ريفيلينو، زيكو، ريفالدو، كاكا، رونالدينيو ونيمار".

ليس لاوتارو أو فيدال - عملية منتظرة في يونيو بين إنتر وبرشلونة

ميسي: الفوز على البرازيل دائماً يكون رائعاً

واستكمل:"لا ألوم باكيتا على هذا القرار ولكن باكيتا وجهازه الفني، لا يجب عليهم تدمير اللاعب الشاب الواعد بهذا الضغط الكبير".

وقال النجم البرازيلي السابق خلال حديثه أن نفس الأمر ينطبق على رودريجو جناح ريال مدريد المنضم حديثاً لقائمة البرازيل الدولية.