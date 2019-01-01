تيتي: بيليه تخطى حدود البشر أما ميسي فلا

يرفض مقارنته ببيليه..

رفض تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن يُقارن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، بالأسطورة البرازيلية بيليه، معتبرًا أن الأخير كانت موهبته خارج النطاق البشري.

تأتي هذه التصريحات على خلفية ما دار بينهما في مباراة الأرجنتين والبرازيل الأخيرة، والتي هُزم فيها السيليساو بهدف نظيف كان من توقع الليو.

المباراة شهدت مشادة أيضًا بين الليو والمدرب البرازيلي، وذلك حسبما ذكر تيتي في تصريحات له قال فيها أن ميسي أمره بالصمت واعتبر أن هذا نوع من أنواع قلة الاحترام لمنافسه.

"ميسي أفضل من بيليه؟ بيليه لا يضاهى! كل من يقوم بمقارنة بيليه ورياضي آخر لا يعرف شيئًا. ميسي لاعب غير عادي ولكن داخل نطاق البشر، أما بيليه فهو غير عادي وخارج نطاق البشر، إنه خارج المعايير الطبيعية." بهذه الكلمات تحدث تيتي عن المقارنة بين الثنائي.

كما أضاف "أنا لا أقول هذا لأنني برازيلي، أنا أقول هذا لأنني رأيت بيليه بعيني، رأيت حجمه وعرفت قيمته. أنت كصحفي تريد أن تجد عيبًا، ولكنك حقًا لن تجد أي نقطة ضعف في بيليه.".

وأتم "كأن هذا لم يكن كافيًا، فقد تمتع بيليه بجانب مهاراته بكاريزما استثنائية.".

يذكر أن المنتخب البرازيلي قد حرم ميسي من المجد القاري في الصيف المنقضي مع منتخب بلاده عندما أخرج الأرجنتين من نصف نهائي كوبا أمريكا والتي في النهاية كانت من نصيب زملاء نيمار.