ميسي يمنح الأرجنتين تعادلًا مثيرًا أمام أوروجواي في الثواني الأخيرة

مباراة كانت رائعة على الصعيد الفني..

خيّم التعادل الإيجابي على أحداث مباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب أوروجواي، في المباراة الودية الاستعدادية التي أُقيمت في تل أبيب وانتهت بهدفين لكل منهما.

وتأتي هذه المباراة بعد أيام قليلة من الفوز الذي حققه المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي بهدف نظيف من توقيع ليونيل ميسي في السعودية، وكذلك الفوز الأوروجويائي على المجر وديًا.

المباراة التي جاءت مثيرة في أحداثها تقدم فيها منتخب الأوروجواي عبر إدينسون كافاني في الدقيقة 34 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن سيرجيو أجويرو من التعديل في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

لكن فرحة التعادل لم تدم طويلًا للتانجو، حيث عاد المنتخب السماوي وأحرز هدف التقدم من جديد بعد ركلة حرة مثالية نفذها لويس سواريز بصورة أكثر من رائعة في شباك زملاء ميسي.

الليو في نهاية المطاف أدرك التعادل للأرجنتين في الدقيقة الأخيرة بعد ركلة جزاء احتُسبت على مارتن كاسيراس بداعي لمسه الكرة بيده.

بعض التقارير كانت قد تناولت أن مشادة حدثت بين ميسي وكافاني في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بين الشوطين، ولكن سواريز ودييجو جودين تدخلا وقاما بحل الأزمة بين الطرفين.

يذكر أن المباراة تأتي في إطار استعدادات كلا الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022، وكذلك لكوبا أمريكا التي تُقام نسخة استثنائية منها في الصيف المقبل على الأراضي الأرجنتينية والكولومبية.