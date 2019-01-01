تيتي ينصح نيمار باللعب في المكان الذي يجد به سعادته

مستقبل البرازيلي مازال غامضًأ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قدم تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل نصيحته لنيمار، ومفادها أن يلعب في المكان الذي يجد به سعادته.

ويُحيط الغموض بمستقبل صاحب الـ27 عامًا، إذ تحوم الشكوك حول رغبته بالبقاء في باريس سان جيرمان بعد أحداث الموسمين الأخيرين، سواء الإصابات المتلاحقة أو الفشل في دوري أبطال أوروبا، وفي نفس الوقت يتحدث العديد عن رغبته بالعودة لبرشلونة واللعب بجانب ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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موقع جلوبو البرازيلي قال أمس أن البارسا مستعد لتقديم 100 مليون يورو بجانب لاعبين لاستعادة نيمار، وتشمل القائمة كلًا من صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وعثمان ديمبيلي.

تيتي تحدث عن مستقبل نيمار الذي يغيب عن كوبا أمريكا للإصابة موجهًا له نصيحة مهمة، إذ قال "أنا كنت سأذهب للمكان الذي أشعر به دومًا بالسعادة، سواء على المستوى الشخصي أو الإنساني أو العائلي، لأنني هنا سأصبح أفضل على المستوى المهني".

"تلك مواقف خاصة للغاية، إنها قضية مهنية، الأمر يتعلق بالمكان الذي تشعر به بالرضا والسعادة".

يُذكر أن البرازيل افتتحت مشوارها في كوبا أمريكا بالفوز على بوليفيا 3-0، وستواجه فنزويلا في المباراة القادمة.