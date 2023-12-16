تيباس: دوري السوبر الأوروبي الجديد مبني على الأكاذيب!

رئيس رابطة الدوري الإسباني يستمر في الهجوم على دوري السوبر الأوروبي.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن ما يطلق عليه دوري السوبر الأوروبي بشكله الجديد مبني فقط على الأكاذيب وليس إلا.

وقال تيباس بحسب ما نقلت "موندو ديبورتيفو": "لقد قلت ذلك بالفعل، هذه الأيام بعض وسائل الإعلام تقول الأخبار الكاذبة عن دوري السوبر، لقد قالو إن ريد ستار أحد الفرق التي ستشارك، وتم نفي الأمر".

وأضاف: "من الهام أن نوضح أنه في 2021 عندما تم الإعلان عن الأمر لأول مرة كان قد تم التحضير له في السر، والآن يتم التحضير للشكل الجديد منه بالأكاذيب".

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وأردف: "لم يتم الحديث مع أي فريق بشأن تلك البطولة، فهي ليست بطولة ديموقراطية وستؤذي البطولات المحلية، سيستمرون في الكذب الآن وبعد أيام عند إصدار الحكم، لكن كرة القدم لا تريد دوري السوبر الأوروبي الآن كما لم تكن تريده في 2021".

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وكانت الشركة المنظمة للبطولة قد أعلنت عن عشر مبادئ جديدة تخص البطولة، تجعلها أكثر شمولية وعدلًا عن نسخة 2021 التي لاقت رفضًا كبيرًا.

يأتي هذا قبل أيام قليلة من حكم محكمة عدالة الاتحاد الأوروبي بشأن البطولة، والتي ستفصل في إذا ما كان الاتحاد الأوروبي قد أساء استخدام نفوذه أم لا في مواجهة البطولة.