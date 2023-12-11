10 مبادئ تقلب الموازين .. الإعلان عن خطة دوري السوبر الأوروبي الجديدة لإرضاء الجميع!

ريال مدريد وبرشلونة مصران على تنفيذ البطولة!

أعلنت الشركة المسؤولة عن بطولة دوري السوبر الأوروبي عن عشر مبادئ جديدة في البطولة التي لاقت رفضًا كبيرًا عندما تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر في 2021.

جاء هذا قبل أيام قليلة من حكم محكمة عدالة الاتحاد الأوروبي بشأن البطولة، والتي ستفصل في إذا ما كان الاتحاد الأوروبي قد أساء استخدام نفوذه أم لا في مواجهة البطولة.

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والعديد من أندية أوروبا قد أعلنوا عن بطولة دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 لكن ردود الأفعال عالميًا كان ضد الأمر وانسحبت عدة فرق بالفعل.

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المبادئ تتلخص في إلغاء عملية استحواذ فرق بعينها على مقاعد دائمة في البطولة، على أن يكون هناك من 60 إلى 80 فريقًا كل عام يشاركون في البطولة، كما تحث عن شمل الكرة النسائية في عملية تطوير كرة القدم الأوروبية.

كذلك عززت المبادئ فكرة توزيع مبالغ تصل إلى 400 مليون يورو على الأندية غير المشاركة في البطولة، وعلى الأعمال المجتمعية ذات الصلة.

وفيما يتعلق باللاعبين وعدد المباريات أكدت على أهمية الحفاظ عليهم، بجوار تعزيز أهمية الدوريات المحلية، كأساس للبطولة الجديدة.

ومن ضمن المبادئ أيضًا أكدت الشركة في بيانها الذي نشرته عبر منصة "إكس" على ضرورة احترام كافة قوانين الاتحاد الأوروبي، وإشراك الجماهير في عملية التطوير، لكنها أقرت بأهمية أن تكون الأندية هي صاحبة الكلمة العليا في تنظيم البطولات الخاصة بها.

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والعديد من أندية أوروبا قد أعلنوا عن بطولة دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 لكن ردود الأفعال عالميًا كان ضد الأمر وانسحبت عدة فرق بالفعل.