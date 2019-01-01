تيباس يرفض خوض السوبر الإسباني في السعودية

تيباس يكشف سبب رفضه لخوض السوبر في السعودية

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، عن رفضه خوض الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر أو لعب بطولة السوبر في المملكة العربية السعودية.

لجنة المسابقات استقرت على يوم 18 ديسمبر لخوض لقاء الكلاسيكو المؤجل من يوم 26 أكتوبر الماضي.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا أتمنى خوض الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر لتعارضه مع مباريات الكأس ولم نستقر بعد على موعد المباراة ولكن من الصعب أن تُلعب في الواحدة ظهرًا".

وتابع: "نحاول أن نعيد فتح ملف خوض مباريات في الولايات المتخدة الأمريكية ونتمنى أن يتم السماح لنا بذلك، فالسوبر الإسباني سوف يُقام خارج البلاد وكذلك هناك بطولات مثل السلة الأمريكية وكرة القدم الأمريكية تُلعب في أوروبا فلا يوجد مانع".

رئيس الرابطة الإسبانية رفض خوض السوبر في المملكة العربية السعودية مؤكدًا أنّه ليس المكان المناسب للبطولة ولن يجرّ الأرباح المالية المتوقعة.

واختتم: "لن يتم تأجيل مباراة إشبيلية وريال بيتيس رغم الأزمات التي تحدث في الإقليم ووجود الانتخابات ولكن الأمن أكد قدرته على التعامل مع الأمر ولن يكون هناك مشكلة".

جدير بالذكر أنّ بطولة السوبر الإسباني سوف تُقام في يناير المقبل بمواجهة بين برشلونة وريال مدريد في نصف النهائي وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

لا