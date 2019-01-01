تياجو سيلفا: أشعر أن نيمار سيستمر مع باريس سان جيرمان

النجم البرازيلي تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يلمح لإمكانية استمرار نيمار دا سيلفا مع الفريق في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرازيلي تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على رغبته في استمرار مواطنه نيمار دا سيلفا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلفا عقب الخسارة من رين في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وأكد خلالها أنه يشعر أن نيمار سيستمر في النهاية رغم كل ما يحدث.

وقال سيلفا: "من الصعب الجزم إذا ما كان الفريق يفتقد نيمار، ميسي غاب عن أول مباراة لبرشلونة أيضًا، ونيمار لديه أقدام تقدم العجائب مثل ميسي ورونالدو".

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📊5 فوز من مجمل 19 مباراة pic.twitter.com/IMvqHRZhaE — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

وأضاف: "بالتأكيد نفتقد لوجود نيمار، أتمنى أن يستمر معنا في النهاية، هو شخص مذهل ولاعب لا خلاف عليه بالنسبة للفريق".

وأكمل: "علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات، لا نعرف ما الذي سيحدث لكنني أشعر أنه سيستمر مع باريس".

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واختتم تصريحاته: "لا أتحدث معه كثيرًا في ذلك الأمر، حاليًا كل شيء بينه هو والنادي، نيمار لاعب مؤثر بالنسبة لنا، لكن عليه أن يكون سعيدًا، سيرى هو ذلك ويقرر مستقبله، لا يمكننا التدخل في تلك المرحلة، لكننا نتمنى استمراره، فبوجوده نحن أكثر قوة".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة عاد للمفاوضات لضم نيمار بالرغم من رحيل كوتينيو عن الفريق والذي كان أحد أضلاع المفاوضات الأساسية.