الدوري الفرنسي الدرجة الأولى - ليج وان

كافاني يسجل وباريس يعادل رقماً تاريخياً

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Getty Images
باريس يسجل للمباراة رقم 40 على التوالي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ورين في الأسبوع الثاني للدوري الفرنسي، معادلة النادي العاصمي لرقم قياسي تاريخي.

جاء ذلك في الدقيقة 36 حين سجل إدينسون كافاني الهدف الأول لناديه ليمنحه الأفضلية.

هدف كافاني ضمن أن باريس نجح بالتسجيل في آخر 40 مباراة متتالية بالدوري الفرنسي، وهو ما لم يحققه سوى نادي ريسينج بين 1962 و1964.

رغم ذلك لا يوجد ضمانات إيجابية حتى اللحظة، حيث تعادل رين بهدف مباي نيانج في الدقيقة 44.

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يذكر أن باريس تواتيه فرصة تحطيم هذا الرقم إذا نجح في التسجيل بمرمى تولوز على ملعب حديقة الأمراء في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

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