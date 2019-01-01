تونس تتغلب على موريتانيا ودياً بهدف نظيف

تونس تحقق الفوز على موريتانيا بهدف في الشوط الثاني

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمكن المنتخب التونسي، من التغلب على ضيفه موريتانا بهدف، دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن استعدادات الفريقين، لتصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

الملعب الأوليمبي، في رادس استضاف مواجهة الفريقين، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية للمحلين، نهاية الشهر الجاري.

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نسور قرطاج حسموا المباراة لصالحهم، بهدف سجله لعيوني، في الدقيقة 77 بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن، قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وتعد هذه المباراة الأولى، للمدرب التونسي الجديد منذ الكبير، خلفاً للآن جريس، الذي تم إقالته منذ أسابيع.