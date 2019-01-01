بارتوميو يبرئ ميسي من صفقة نيمار وينفي انضمامه في يناير

حوار رئيس برشلونة مع قناة النادي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قطع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة احتمالات وصول نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني في يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية.

وقال بارتوميو في حواره مع قناة برشلونة:"نيمار لا يمكنه المجيء في يناير. الأمر ليس أن باريس لا يريد بيعه لبارسا، الأمر أن باريس لا يريد بيع أفضل لاعبيه.

وأضاف:"هل كان ريال مدريد يحاول التعاقد معه؟ أعرف أنه كان هناك 3 أندية، ولكن نيمار أخبر باريس سان جيرمان أنه يريد الانتقال لبرشلونة".

وأوضح:"في الوقت الحالي الأمر مستبعد، في يناير أو فبراير سنتحدث بشأن الموسم المقبل والمشروع الرياضي الذي نحتاجه. (عثمان) ديميبليه هو لاعبنا، وهو يريد النجاح، ولكننا لم نضع اسمه على الطاولة، باريس هو من طلبه".

وتابع:"برشلونة دائماً ما يتخذ القرارات الرياضية، والآن سيكون البعض محبطاً أنه لم يصل والبعض الآخر سيكون سعيداً ببقائه في باريس".

وعن دور ليونيل ميسي في محاولات استرجاع اللاعب قال:"ميسي لم يطالبني أبداً بالتعاقد مع نيمار، إنها أسطورة أن اللاعبين يطلبون تعاقدات معينة، إنهم يقومون بدورهم في الملعب وليس في المكاتب".

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 صوب باريس مقابل 222 مليون يورو، وكان قريباً من العودة في فترة الانتقالات الصيفية.