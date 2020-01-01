ما هي القنوات الناقلة للدوري التونسي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة الدوري التونسي 2020-21، وكيف يمكنك أن تتابع البطولة عبر شبكة الإنترنت..

يحظى الدوري التونسي، بمتابعة كبيرة، لوجود إثارة شديدة به وتنافس، كبير بين العديد من الفرق، على رأسها الترجي والصفاقسي، والنجم الساحلي.

وبعيدًا عن إقامة المباريات حاليًا بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، المتعة في الدوري التونسي لا تقتصر على الفرق والمباريات فقط، بل الجمهور له سحر خاص في تونس الخضراء، ويزيد من حماس المسابقة.

ومما لا شك فيه، أن الدوري التونسي سيظل حافلًا بكل الأدوات والإمكانيات التي توفر للمشاهدة متعة كبيرة، ولكن كيف يمكن أن يُتابع نقل البطولة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

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ما هي القنوات الناقلة للدوري التونسي؟

القنوات الوطنية التونسية، تنقل مباريات الدوري التونسي، على قمر النايل سات، بالإضافة إلى بعض المباريات يتم إذاعتها على قناة الكأس بتقنية HD.

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ما هو تردد القنوات الناقلة للدوري التونسي؟

قنوات الوطنية التونسية، تبث مبارياتها عبر أقمار النايل سات عبر الترددات التالية:

قناة الوطنية التونسية 1: تردد القناة 10795، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة: رأسي.

قناة الوطنية التونسية 2: تردد القناة 10777، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة أفقي.

وبالنسبة لقنوات الكأس فإنها تبث المباريات، عبر أقمار النايل سات، والعرب سات، عبر الترددات التالية:

قنوات الكأس، على العرب سات: تردد القناة 12245، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة: رأسي.

قنوات الكأس، على النايل سات: تردد القناة 11919، معدل الترميز 27500، استقطاب القناة: أفقي.

كيف تتابع الدوري التونسي عبر الإنترنت؟

لا توجد أي منصة رسمية، تبث مباريات الدوري التونسي على الإنترنت، ولكن موقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.