جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي الدوري التونسي، 2020-2021 بعد الجولة الثالثة.

انطلق موسم 2020/21 للدوري التونسي، يوم 6 ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا على اللقب، بين العديد من الأندية.

حقق الترجي، لقب البطولة الموسم الماضي، وجاء خلفه الصفاقسي، ثم الاتحاد المنستيري، والنجم الساحلي في المركزين الثالث والرابع.

وتمكن أنتوني أوكبوتو، لاعب الاتحاد المنستيري، من الحصول على لقب هداف البطولة بعد تسجيله 13 هدفًا، وفي المركز الثاني جاء رشاد العرفاوي لاعب مستقبل سليمان بعد تسجيل 9 أهداف، ثم بالتساوي في المركز الثالث وبرصيد 8 أهداف لكل لاعب، جاء الجيلاني عبد السلام لاعب هلال الشابة، وباسيرو كومباوري لاعب الأفريقي، وعلي العامري لاعب الاتحاد المنستيري.

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري التونسي 2020-2021.

ترتيب هدافي الدوري التونسي 2020-21: فراس شواط ينفرد بالقمة، وبلال آية مالك يقترب.

يتصدر فراس شواط، لاعب الصفاقسي، ترتيب الهدافين بعدما سجل 4 أهداف في ثلاث مباريات، وخلفه بلال آية مالك لاعب الملعب التونسي.

جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي: