توماس توخيل سعيد بالتغير التكتيكي لفريقه

الخطة الجديدة أدت لفوز باريس سان جيرمان في ست مباريات متتالية بالدوري

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، سعادته بالتغير التكتيكي لفريق إلى 4/4/2، في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى فوز فريقه في ست مباريات متتالية بالدوري الفرنسي.

ويستعد باريس لمواجهة، موناكو مساء الليلة في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي.

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وقال توخيل في تصريحات صحفية: "نحن الآن أكثر راحة من 2019، فريقنا نضج، أريد الحفاظ على المستوى الجيد".

وواصل: "ندافع معاً ونهاجم معاً، وهذا من أجمل الأشياء في كرة القدم، إذا كنت تريد أن تلعب بطريقة 4/4/2، هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها".

وتابع: "يجب أن تغطي المساحات في فريقك، ويجب أن يقوم كل شخص بمهمته وهذا ما يقومه به اللاعبين في الوقت الحالي".

وأكمل: "نمتلك لاعبين قادرون على مواجهة الضغط، مثلا نيمار ذكي بما فيه الكفاية للقيام بذلك، كذلك الأمر مع إيكاردي ودي ماريا وسارابيا، نحاول دائماً إيجاد أفضل تشكيلة تحافظ لنا على هذا التوازن".

ويتصدر الفريق العاصمي جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 45 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، مع تبقى مباراتين مؤجلتين لباريس.