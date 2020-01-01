باريس سان جيرمان يصدم يوفنتوس بشأن إيكاردي

يبدو أن باريس سان جيرمان يخطط لإبقاء إيكاردي لفترة أطول

يُجهز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم مهاجمه ماورو إيكاردي بشكل نهائي بعد نهاية إعارته من إنتر ميلان في الصيف المقبل.

وانتقل إيكاردي، إلى صفوف البي إس جي مطلع هذا الموسم على سبيل الإعارة، ليقدم مستويات رائعة رفقة الفريق الباربسي.

إيكاردي (26 عامًا)، خاض 19 مباراة رفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم، في مختلف المسابقات، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 4 أخرى.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان جهزت العقد المقرر عرضه على المهاجم الأرجنتيني بالفعل.

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "لوباريزيان" عن بعض تفاصيل العقد، موضحة أن مدته ستكون 4 سنوات، حتى عام 2024.

وتأتي هذه التقارير لتخالف ما حملته أخبار اليوم الماضي التي تكهنت بمستقبل بعيد لإيكاردي عن عاصمة النور.

وذكرت صحيفة "ريبوبليكا" أن قلب الهجوم لا يريد الانتقال نهائيًا إلى ناديه الحالي، ويأمل في تحرك يوفنتوس لضمه، نظراً لتفضيله اللعب في إيطاليا.