قضية مثيرة للجدل.. لاعب البريمييرليج الغامض المتهم بالاغتصاب رهن التحقيقات مجددًا!

أحمد مجدي
Premier League logo on ballGetty Images
ثقافةالدوري الإنجليزي الممتازأرسنالتوماس بارتي

القصة المثيرة للجدل في الدوري الإنجليزي..

يدخل اللاعب الدولي المحترف في الدوري الإنجليزي والذي يرفض القضاء البريطاني والمصادر الصحفية كشف اسمه بسبب تدابير قانونية موسمه الثاني بينما هو رهن التحقيقات في شأن جرائم اعتداء.

اللاعب الذي أفادت بعض المصادر بأنه الغاني توماس بارتي لاعب آرسنال، لا يبدو مصيره معلومًا للموسم الثاني على التوالي بعد إلقاء القبض عليه منذ أكثر من عام بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة عشرينية.

كانت قد كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية في 4 يوليو من العام الماضي كيف تم القبض على اللاعب الدولي في شمال لندن بعد تقديم شكوى بشأنه، وقدمت مزاعم أخرى بالاغتصاب من قبل امرأة ثانية في الأيام التالية، على الرغم من إسقاط ادعاء من بين الادعاءين أمام التحقيقات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

كان من المتوقع أن يظهر اللاعب - الذي رفضت الصحيفة كشف اسمه لأسباب قانونية - هذا الشهر ولكن هناك تعتيمًا بشأن هويته منذ ذلك الحين، أو بالأحرى منذ تم الاشتباه الأول في الاعتداء الذي يعتقد أنه حصل في يونيو 2021.

وسيخوض اللاعب جولة تحقيقات جديدة في الفترة المقبلة، مع إكمال تجربته في ناديه بشكل اعتيادي إلى حين ثبوت التهم الموجهة إليه أو إثبات براءته.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

67674 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 43493جود بيلينجهام
  • 3949كريستوفر نكونكو
  • 3542دومينيك سوبوسلاي
  • 2633ميسون ماونت
  • 2615ساندرو تونالي
  • 11442صفقة أخرى
67674 الأصوات