للموسم الثاني على التوالي.. مصير معلّق للاعب الدوري الإنجليزي المتهم بالاغتصاب!

أحمد مجدي
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الدوري الإنجليزي الممتاز

لا يزال اللاعب الدولي مجهول الهوية

لا يبدو مصير أحد اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز معلومًا للموسم الثاني على التوالي بعد إلقاء القبض عليه منذ أكثر من عام بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة عشرينية.

كانت قد كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية في 4 يوليو من العام الماضي كيف تم القبض على اللاعب الدولي في شمال لندن بعد تقديم شكوى بشأنه، وقدمت مزاعم أخرى بالاغتصاب من قبل امرأة ثانية في الأيام التالية، على الرغم من إسقاط ادعاء من بين الادعاءين أمام التحقيقات.

كان من المتوقع أن يظهر اللاعب - الذي رفضت الصحيفة كشف اسمه لأسباب قانونية - هذا الشهر ولكن هناك تعتيمًا بشأن هويته منذ ذلك الحين، أو بالأحرى منذ تم الاشتباه الأول في الاعتداء الذي يعتقد أنه حصل في يونيو 2021.

السلطات الأمنية البريطانية أخبرت المشتبه به الآن أن موعد الإفراج عنه بكفالة قد تم تغييره مرة أخرى حتى الشهر المقبل فيما يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 أغسطس.

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