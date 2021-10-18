"توقف توقف" ..ريجيلون يروي حادث النوبة القلبية الذي تعرض له مشجع

لقطة مؤسفة..

عبّر الإسباني سيرخيو ريجيلون، لاعب توتنهام عن شعوره بخصوص اللقطة المؤسفة للغاية التي شهدتها مباراة نيوكاسل وتوتنهام، أمس الأحد.

وكان أحد المشجعين في المدرجات قد تعرض إلى نوبة قلبية وأخذت الجماهير في الإشارة للاعبين والحكم لطلب المساعدة الطبية.

أول من لاحظ ذلك كان لاعب توتنهام سيرخيو ريجيلون، الذي توجه رفقة هاري كين إلى الحكم أندري مارينير وأخبراه بالأمر، ليقرر إيقاف المباراة لبعض الوقت.

ماذا قال ريجيلون؟

وقال ريجيلون في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي"، قائلًا: "رأيت المشجعين يلوحون ورأيت رجلًا مستلقيًا، ورأيت أن هناك شيئًا ما يحدث، نظرت إلى الجماهير، كانوا يقولون (توقف، توقف) ثم ذهبت إلى الحكم وقلت إننا لا نستطيع اللعب، أوقف المباراة".

وتابع: "كان الأمر غريبًا للغاية، ذهبنا إلى غرفة الملابس وكنت أنظر إلى الرجل المستلقي، كنت متوترًا لأنني لا أحب مشاهدة ذلك".

وأتم حديثه: "أعتقد أن النقاط الثلاث هي دائمًا لحظة سعادة، لكن الأهم بالنسبة لي هو المشجع، إنهم يخبرونني أنه بخير ومستقر".

ماذا حدث داخل المباراة؟

في الوقت الذي كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، توجه المدافع ريجيلون إلى حكم المباراة، أندري مارينر، ليبلغه معاناة أحد المشجعين من أزمة قلبية في مدرجات الملعب، فيما توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة لإسعاف المشجع.

تحرك الجهاز الطبي بجهاز تنظيم ضربات القلب إلى المدرجات من أجل إسعاف المشجع، ووفقًا لحساب توتنهام، فالمشجع الآن بخير وتم نقله إلى المستشفى.

حكم المباراة وبعد التشاور مع الأمن قرر إخراج اللاعبين من الملعب مع إضافة سبع دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول.

عاد الفريقان إلى الملعب بعد 10 دقائق عقب نقل المشجع إلى المستشفى لتلقي العلاج، لينتهي اللقاء بفوز توتنهام على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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