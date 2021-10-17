نوبة قلبية لمشجع في مباراة نيوكاسل وتوتنهام وأبو تريكة ينسحب من الاستوديو التحليلي

نتمنى له جميعًا السلامة..

شهدت مباراة نيوكاسل وتوتنهام لقطة مؤسفة للغاية، بعدما تعرض أحد المشجعين في المدرجات إلى نوبة قلبية توقف اللقاء على إثرها.

وتواجد المشجع في المدرجات الشرقية لملعب سانت جيمس بارك، وبعدما سقط أخذت الجماهير في الإشارة للاعبين والحكم بطلب المساعدة الطبية.

أول من لاحظ ذلك كان لاعب توتنهام سيرخيو ريجيلون، الذي توجه رفقة هاري كين إلى الحكم أندري مارينير وأخبراه بالأمر، ليقرر إيقاف المباراة.

وتحرك بعد ذلك الجهاز الطبي بجهاز تنظيم ضربات القلب إلى المدرجات من أجل إسعاف المشجع، ووفقًا لحساب توتنهام، فالمشجع الآن بخير وتم نقله إلى المستشفى.

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حكم المباراة وبعد التشاور مع الأمن قرر إخراج اللاعبين من الملعب مع إضافة سبع دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول.

وبالانتقال إلى الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة بي إن سبورتس، اعتذر أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة عن إكمال عمله تقديرًا لما حدث للمشجع.

لاعب الأهلي السابق قال "حياة الإنسان أصبحت بلا قيمة، كنت أشعر بالندم عندما أكملت الاستوديو عند واقعة إريكسن، ولن أكرر نفس الخطأ الآن".

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم توتنهام بهدفين لهدف على نيوكاسل، وذلك في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقطة نزول الطبيب مسرعًا إلى المدرجات بجهاز إنعاش القلب أعادت بالذاكرة اللقطة الصعبة لسقوط كريستيان إريكسن في يورو 2020، قبل أن يتم إسعافه بنجاح، وهو أمر تكرر اليوم بنفس الصورة تقريبًا.