توصية آسيوية تحل أزمة الهلال والنصر بدوري الأبطال

تعرف على الحل الذي وصل له الاتحاد الآسيوي

يبدو أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اقترب من إيجاد حلًا لأزمة الهلال والنصر ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم الحالي، وذلك عن طريق حل يرضي الجميع.

وشهدت الفترة الماضية شد وجذب من جانب الإعلامين الهلالي والنصراوي، بشأن أماكن إقامة مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ما سبب أزمة الهلال والنصر بدوري الأبطال؟

تأهل نادي الهلال إلى دور الـ16 محتلًا وصافة مجموعته، ليواجه فريق استقلال طهران الإيراني متصدر مجموعته، وذلك على أرض الأخير، ولكن الأزمة تتمثل في أن الفرق السعودية لا تلعب أي مباريات في إيران.

وظهرت أصوات إعلامية سعودية منتمية إلى الهلال، تطالب بإقامة جميع مباريات دور الـ16 في ملاعب محايدة، من أجل حل أزمة نادي الهلال، ومواجهة استقلال طهران في ملعب محايد.

وهو الأمر الذي لاقى غضب ورفض قاطع من جانب بعض الإعلاميين المنتمين لنادي النصر، وأيضًا مسؤولي العالمي، حيث تمسكوا بإقامة مباراة دور الـ16 أمام تركتور سازي الإيراني في السعودية.

تمسك النصراويين بإقامة المباراة في السعودية، لأن العالمي نجح في الصعود متصدرًا لمجموعته إلى دور الـ16.

ما هو الحل الذي وصل له الاتحاد الآسيوي؟

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قدمت توصية للمكتب التنفيذي بإقامة مباريات الأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا بنظام التجمع خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم اعتماد القرار، وسيتم استقبال طلبات الاستضافة خلال شهر أغسطس المقبل، لاختيار أفضل مكان من الممكن استضافته لمباريات البطولة.

ما السبب وراء اتخاذ الاتحاد الآسيوي هذا القرار؟

وأشار مصدر داخل الاتحاد الآسيوي لصحيفة "الاقتصادية": "مازال الوضع ضبابيا بخصوص فيروس كورونا، رغم تحسن الأوضاع الطبية، ومازال موضوع آلية إقامة أدوار الحسم غير واضح"

وتابع: "قد تقام مباريات دور الـ16 من دور واحد في سبتمبر المقبل، وقد يتم ترحيلها لتقام مع بقية الأدوار، باستثناء المباراة النهائية، فكل الأمور واردة في هذا الأمر".

وقرر الاتحاد الآسيوي تطبيق تقنية الفيديو المساعد VAR في الدور النهائي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ما هو الأفضل للبطولة الآسيوية؟

وأقيمت النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع في قطر، والتي نجح في التتويج بها فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني في المباراة النهائية.

كما أقيمت منافسات دور المجموعات لفرق الغرب في المملكة العربية السعودية والإمارات والهند، وتم تحديد الفرق الصاعدة إلى دور الـ16 بالبطولة القارية.

ويعد خيار إقامة المباراة بنظام التجمع في دوري أبطال آسيا، هو أفضل خيار مطروح حاليًا، وذلك بعد نجاحه النسخة الماضية.

اقرأ أيضًا ..