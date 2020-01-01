صورة وفيديو .. تورينو يتسبب في أزمة عنصرية جديدة في إيطاليا

الوقائع العنصرية لا تتوقف في إيطاليا

تسبب احتفال نيكولاس نكولو مع زميله أندريا بيلوتي بهدف تورينو أمام بارما بالسيري آ أمس السبت في أزمة واتهامات بالعنصرية للنادي الإيطالي.

الاحتجاجات ضد العنصرية هي الشغل الشاغل للعالم أجمع في الأسابيع الماضية بعد واقعة وفاة الأمريكي جورج فلويد على يد رجال شرطة.

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وتعادل تورينو مع ضيفه بارما بهدف لكل فريق في المباراة الأولى بعد استئناف السيري آ، واحتفل الكاميروني نكولو بالجثو على ركبته أمام زميله بيلوتي الذي كان يحتضنه قبلها.

ونشر تورينو لقطة تظهر وكأن نكولو ينحني أمام بيلوتي عبر حسابه على تويتر، مما اعتبره الكثيرون سخرية من احتفال اللاعب الرافض للعنصرية، وإهانة للاعب الإفريقي.

أحد الجماهير قال: "من كل اللقطات لم تجدوا إلا تلك الصورة للاحتفال"، وآخر علق: "أظن أن بعد تلك الصورة يمكن الجزم بأن العنصرية بدأت من إيطاليا".

تورينو لم يعلق على الواقعة بشكل مباشر، ولكن بعد نشره للصورة قام بوضع تغريدة لتصريحات اللاعب والتي فسر بها احتفاله بأنه تذكر "أخيه" فلويد بعد التسجيل مباشرة.

يذكر أن الواقعة ليست الأولى للعنصرية في إيطاليا، إذ سبقتها حملة "القرود" بالدوري الإيطالي، وعنوان "الجمعة السوداء"، بالإضافة لعدد من الحوادث من قبل الجماهير ضد أصحاب البشرة السمراء.