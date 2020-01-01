"في إيطاليا سموني القرد وطلبوا مني العودة للغابة"

آفة العنصرية لا تنتهي في إيطاليا

عاد لاعب دالاس فافا بيكو بالحديث إلى فترته بالدوري الإيطالي مع كالياري والوقائع والحوادث العنصرية التي تعرض لها من قبل لاعبي الفريق والجهاز الفني.

ييكو لعب مع كالياري من 2006 وحتى 2011، ولكن اللاعب الذي وُلد في نيويورك لأبوين من هايتي عاد للولايات المتحدة وأنشأ مشواراً كروياً هناك.

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وقال بيكو في بث حي عبر فيسبوك: "تحولت لإيطاليا بعمر السادسة عشر، تعرضت لأشكال مختلفة من العنصرية، ولكن أسوأ الأمور كانت من قبل مدرب فريق الرديف".

وأكمل: "كان يقول لي يا قرد يومياً ويبلغني أن حان موعد عودتي للغابة، وأن اللاعبين السود يمتلكون فقط السرعة، ولهذا أنا هنا".

واستمر اللاعب السابق لكالياري: "عندما كنت أطلب شيئاً من لاعب آخر كان يخبرني يجب أن أقوم به بنفسي لأنني أسود، كنت أتعارك مرتين أسبوعياً على الأقل، وأحدهم كان يضع صوراً لقرود على خزانتي".

وختم: "الأمر الأسهل في حياتي كان لعب الكرة فقط بتلك الفترة، كنت أقوم بدراسات عبر الإنترنت كذلك وفي نفس التوقيت يجب أن ألعب تحت تلك الظروف".

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جيورجيو ميليس، المدرب الذي يشير إليه بيكو، رد عبر "جيانلوكا دي مارزيو": "لا يمكن أن يكون أنا من يتحدث عنه، لا أساس في تلك الأقاويل، أنا من أتيت به من ميامي ولن أسمح أبداً بتلك التصرفات".

وأضاف: "يقول إن البعض كان يضع ملصقات قرود على خزانته؟ يبدو أنه اختلط عليه الأمر لأن في مركز تدريباتنا لا يوجد خزانات من الأساس، لم يكن مسموحاً بالوشوم، فكيف أسمح بالإهانات العنصرية".

وختم: "عديد اللاعبين الأجانب لعبوا معنا، أنظر لسوازو مثلاً، أنا أعرف عائلة بيكو جيداً ودعوني للعشاء معهم، لا أفهم ما السبب في تلك التصريحات من طرفه".

نادي كالياري في الماضي ارتبط بعديد الوقائع العنصرية، ولكن من قبل جماهيره التي قامت بترديد أصوات القردة وإهانة لاعبين مثل مويس كين وروميلو لوكاكو.