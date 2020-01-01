توخيل يوضح موقف كافاني وكورزاوا

الرحيل هو الأقرب..

تحدث توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن موقف لايفين كورزاوا وإيدينسون كافاني من الرحيل عن فريقه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

تصريحات توخيل أتت خلال وجوده في المؤتمر الصحفي لمباراة ليل المقرر لها مساء الأحد في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

عن كافاني، قال المدرب الألماني "إنه يتدرب معنا في الأيام الثليلة الماضية، لكن الأمور ليست واضحة بالنسبة له، لذلك لن يكون متاحًا غدًا.".

الدولي الأوروجوياني أعلنها صراحة أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل، لذلك فمن المرجح أنه سيغادر هذا الشتاء وسط اهتمام واتفاق بينه وبين أتلتيكو مدريد.

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أما عن كورزاوا، فقال "لم نقرر الأمر بعد، هناك محادثات بين الأندية وبينه، ولكنه هنا وهو لاعبنا الآن ولكننا قررنا أيضًا أنه لن يكون متواجدًا غدًا.".

كورزاوا ارتبط اسمه بأرسنال كثيرًا في هذه الفترة، غير أن الجديد كان وجود احتمالية لإجراء صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها إلى يوفنتوس مقابل انضمام ماتيا دي تشيليو إلى البي آس جي.

توخيل أتم حديثه عن القضيتين بقوله "بالنسبة لكورزاوا، فإن الأمر حديث، فقط حدث بالأمس وأظن أن من الضروري أن نجد حلًا سريعًا، فضّلت استبعاده هو وكافاني، أنا ما زلت هادئًا.".

يذكر أن كافاني قد تقلص دوره في باريس بعد وصول ماورو إيكاردي على سبيل الإعارة مع نهاية الميركاتو الصيفي وتألقه اللافت للنظر، بينما لا يحظى كورزاوا بالمشاركة الأساسية وخارج حسابات توخيل بالفعل منذ مدة.