توخيل يهاجم حكم مباراة ريال مدريد: يضحك مع مدرب الخصم!

وجه الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي اتهامًا إلى البولندي سيمون مارتشينياك حكم مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني، بارتكاب سلوك غير لائق.

تشيلسي حقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مباراة إياب ربع النهائي التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، لكن الفوز لم يكن كافيًا لعبور حامل اللقب إلى المربع الذهبي، بعد فوز النادي الملكي ذهابًا بنتيجة 3-1.

ويزعم المدرب الألماني أن مارتشينياك تصرف بطريقة ودية للغاية مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد نهاية المباراة.

كما عبر توخيل أيضًا عن استيائه من عدم احتساب هدف ماركوس ألونسو، والذي كان سيحسم نتيجة المواجهة لصالح فريقه.

ماذا قال توخيل؟

في تصريحات ما بعد المباراة قال المدرب الألماني: "شعرت بخيبة أمل، لأن الحكم قضى وقتًا طيبًا مع زميلي كارلو أنشيلوتي".

وأضاف: "أعرف أن كارلو رجل لطيف، ولكن عندما أردت أن أذهب وأقول له شكرًا لك على المباراة، رأيته يبتسم ويضحك بصوت مرتفع مع مدرب الخصم".

وتابع: "أعتقد أن ذلك وقت غير مناسب للقيام بذلك، بعد صافرة النهاية لمباراة من 120 دقيقة، وبعد أن ألقى فريق واحد بقلبه وقاتل حتى آخر قطرة عرق".

واختتم: "تذهب وترى الحكم يبتسم ويضحك مع المدرب الآخر، أعتقد أنه توقيت سيئ للغاية، لقد أخبرته بذلك وهذا كل شيء".

"لا تلعب مع الملك." 👑



حملة تشيلسي في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا انتهت.



قالها الجمهور قبل المباراة بتيفو رائع، وأكدها بنزيما ورفاقه. ✅



نعم يا سادة هم أبطال وملوك دوري الأبطال. 👑#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/vhNzCoeHnM — GOAL Arabia (@GoalAR) April 12, 2022

الصورة الأكبر!

خرج تشيلسي الفائز بأكبر بطولة أوروبية على مستوى الأندية العام الماضي من دوري أبطال أوروبا رغم مجهوده الكبير لتعويض فارق الهدفين في مباراة الذهاب.

تشيلسي كان يملك أفضلية بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين لفترة وجيزة، قبل أن يسجل البرازيلي رودريجو هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 80، ويفرض شوطين إضافيين، ليتمكن كريم بنزيما من تسجيل هدف الفوز.

وسيعود تشيلسي الآن إلى الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، وسيتواجد بنسبة كبيرة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

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