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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

توخيل يحدد حارس مرمى سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

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المداورة بين بوفون وألفونسو أريولا تعمل بصورة جيدة في باريس سان جيرمان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، المداورة بين جيانلوجي بوفون وألفونسو أريولا في مركز حراسة المرمى خلال المباريات المقبلة.

باريس سان جيرمان يواجه ليون غدًا، الأحد، في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

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وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ توخيل قرر إشراك أريولا أمام ليون على أن يرتاح بوفون في هذه المباراة.

وأوضحت أنّ بوفون سوف يكون الحارس الأساسي في مباراتي بوردو بالدوري الفرنسي ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا يوم 12 فبراير المقبل.

الحارس المتوج بكأس العالم 2018 قد يشارك أساسيًا في مباراة كأس فرنسا ضد فيلفرانش.

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صاحب الـ 41 عامًا شارك في 15 مباراة خلال الموسم الجاري رفقة سان جيرمان بينما لعب أريولا 17 لقاء.

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