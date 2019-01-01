رئيس ليون يتهم باريس سان جيرمان بالتلاعب قبل موقعة الفريقين

مواجهة مرتقبة بين الفريقين بالدوري الفرنسي هذا الأسبوع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شن جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، هجوماً شديد اللهجة على نظرائه في باريس سان جيرمان واتهمهم بالتلاعب والتحايل على القانون، وذلك قبل مواجهة الفريقين مساء الأحد.

ويستضيف ليون بي إس جي على ملعب "جروباما" ضمن منافسات الدوري الفرنسي في واحدة من أشهر اللقاءات الكلاسيكية للمسابقة.

وقال أولاس مع "ليكيب": "الأموال تأتي إلى باريس بشكل مصطنع وسري، وهناك تضخم في ميزانية النادي والتنافس معهم يصبح مستحيلاً".

وأكمل: "لو كنت مكانهم سأفعل المثل ولكن على شرط عدم ملاحقتي وعقابي، لا أريد إحراج نفسي، السلطات يجب أن تتحرك لأن ما يحدث يضعف الكرة الفرنسية".

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حسنًا يا مايسترو هل يمكنك أن تخبرنا الآتي🤷‍♂️🤔

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( 🎨🖌️ : @omomani ) pic.twitter.com/MFKXVxsF9l — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

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وختم: "نحن نتحدث عن ملاك غاية في القوة، وهناك حديث عن رغبتهم بمواجهة قوانين اللعب النظيف وأنا واثق في قدرتهم على فعل الأمر".

وتم فتح تحقيق في وقت سابق مع بي إس جي بخصوص موازنته المالية وإمكانية حدوث خروقات من طرفه لقواعد اللعب النظيف.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب بالدوري، بينما يحتل ليون المرتبة الثالثة بفارق 16 نقطة.