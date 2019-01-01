توخيل يأمل في تجديد عقد ألفيش في أقرب وقت

مدرب باريس سان جيرمان يتمنى تجديد عقد داني ألفيش مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن أمنيته بأن يجدد اللاعب داني ألفيش عقده مع النادي في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي، ولكن توخيل أعرب عن تمسكه باللاعب.

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وعن هذا الأمر قال المدرب الألماني: "المفاوضات لتجديد العقود ليست من مهام وظيفتي، داني ألفيش لاعب مهم للغاية ويحظى بسلوك رائع، ولكنني لا أشارك في هذه المفاوضات، وأتمنى أن تصل إدارة النادي لاتفاق مع اللاعب ووكيله للتجديد في أقرب وقت".

ويلعب دانييل ألفيش مع فريق باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017 قادمًا من فريق يوفنتوس.

يذكر أن ألفيش كان قد سبق له اللعب أيضًا لفريقي برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وتوج مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.